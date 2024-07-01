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富邦媒、達發 四檔有戲

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
富邦媒董事長蔡明忠。 記者曾吉松／攝影
富邦媒董事長蔡明忠。 記者曾吉松／攝影

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考富邦媒（8454）、達發（6526）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

momo購物去年營收首次超過千億元大關、達1,092億元，稅後純益約36億元，創新高，為台灣電商產業創下里程碑。富邦媒表示，台灣線上購物市場仍有很大成長空間，momo購物擘劃三大企業引擎，期待下階段變成「多元化科技電商」。

富邦媒、達發相關權證
富邦媒、達發相關權證

富邦媒指出，今年是momo購物創立20周年，大環境仍充滿不確定性，通貨膨脹挑戰存在，產業變化及ESG熱潮，考驗企業經營，去年momo購物著手擘劃三大企業引擎，期待下一個階段變成多元化科技電商。

達發方面，公司表示今年表現還不錯，對於全年業績成長持樂觀態度，預期四大產品線營收都會呈現年增局面。

達發有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線。公司指出，今年前述產品線的業績將比去年增長，以營收金額來看，目前占比最大的藍牙晶片業務增長最強勁，相關業績有機會創歷史新高，業績比重居次的固網寬頻業務則保持穩定。權證券商建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外10%以內、有效天期150天以上的權證入手。

momo 富邦媒 電商

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