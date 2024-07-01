聯電、聯發科 認購夯

聯電（2303）、聯發科（2454）近期股價強勢，法人樂觀期待其後續業績表現；權證發行商表示，股市指數處在相對高檔，可挑長天期偏價外的相關認購權證，短線靈活操作因應盤勢變化。

法人預估今年半導體產值可望年增4%至6%，晶圓代工產值年增11%至13%。聯電今年第2季營運會略優第1季，景氣在上半年走出谷底，下半年會比上半年佳。聯電與Intel合作開發12奈米FinFET製程平台，將在2026年進入試產，2027年正式投產。雖聯電成熟製程持續面臨中國大陸的競爭，但終端庫存調整告一段落，通訊與消費性產品下半年展望將較上半年好。汽車與工業用半導體則中長期還是成長。

聯電、聯發科相關權證

消費性電子與手機需求回溫，相關產品包括OLED Driver IC，ISP、Wi-Fi SOC等，電腦、消費和通信領域的庫存狀況改善到更健康的水準，不過，客戶下單仍謹慎，因此，法人預計聯電晶圓出貨量將緩慢回溫。至於汽車和工業領域，由於庫存消化速度較預期慢，需求仍然低迷。整體而言，晶圓需求可望逐步回溫。

聯發科5月營收月增0.3%、年增33.5%，受季節性影響，法人預估第2季營收可能季減5%；不過，下半年智慧型手機需求持續增溫，無論Apple或非Apple陣營均見到智慧型手機銷售恢復年正成長；可知智慧型手機需求仍穩健維持在高檔。此外，下半年進入旺季，高階或旗艦款新機上市可望帶動買氣，加上目前供應鏈庫存水位健康，可提供下檔保護，避免庫存過高。

聯發科在Computex展出多項解決方案，包括Wi-Fi 7、ARM架構Chromebook CPU、智慧型手機的終端裝置AI晶片、大型語言模型（LLM），以及車用解決方案。以ARM架構PC SoC晶片而言，Nvidia、聯發科與ARM的多方合作關係穩固，預期產品於2025下半年上市後，可望於2026年貢獻營收。

投資人若看好聯電、聯發科後市表現，可布局價內外15%以內、有效天期120天以上的權證參與行情。