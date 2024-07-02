辛耘全年拚績增雙位數
受惠於客戶端強勁拉貨動能，半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）業績火熱，法人看好，今年業績可望成長雙位數百分比，續攀年度歷史高峰，明年有望持續刷新紀錄。
辛耘5月營收以7.64億元改寫新猷，累計今年前五月營收37.65億元，年增近四成。法人表示，辛耘首季設備代理與半導體製造的業績比重約65：35，預計全年可能是60：40的局面。其中，代理與自製設備的訂單情況良好，部分能見度甚至已達明年。
在設備方面，辛耘代理業務受惠中國大陸持續興建新廠，帶動對於半導體設備的需求，相關動能有機會至少再延續一、兩年。
另外，在自製設備方面，該公司也受惠台系大客戶對於CoWoS相關設備的需求。同時，值得注意的是，辛耘也供貨封裝相關設備給高頻寬記憶體（HBM）廠。
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