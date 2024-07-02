宜鼎衝刺 AI 大擴產

工控類記憶體模組廠宜鼎（5289）攜手旗下安提全力強化集團AI量能，專為AI打造、位在宜蘭的研發製造中心二期廠區昨（1）日正式啟用，董事長簡川勝表示，當前AI開案量增加很多，預計今年專案將有兩至三成的增幅，同時安提也是輝達官網公布的MGX指定合作夥伴，今年將開始跨入訓練機種。

宜鼎集團近年深耕AI領域大有斬獲，簡川勝表示，去年集團AI開案量已經突破千個規模，其中子公司安提去年開案量約600個，隨著輝達、超微在電腦展掀起人工智慧浪潮，AI的開案量隨之增多。

宜鼎集團衝刺AI

簡川勝預估，今年集團整體開案量會較去年增加二到三成，其中來自智慧城市、智慧工廠、智慧交通等案子很多。

簡川勝指出，在雲端AI布建到一定程度，AI最終必須落地，以集團來說，不論硬體、軟體、通路與產能等都已完備，看好未來AI占整體集團營收比重將不斷提升，目標朝三成大關邁進。

簡川勝補充，宜鼎現階段有眾多解決方案，除了GPU與輝達合作，FPGA也攜手超微旗下的賽靈思，甚至有AI ASIC的解決方案，可滿足各大應用的需求。

為迎接AI顯著成長趨勢，宜鼎將宜蘭研發製造中心二期廠，打造成集團的AI核心基地，未來將生產AI相關產品，且為滿足未來AI趨勢，也已規劃三廠預留地，待二廠產能六、七成滿之後，會開始著手興建。

簡川勝表示，一廠主要生產工控儲存與擴充模組，在「AI 加速、視覺驅動、客製整合」三大技術核心延伸下，二廠則用於生產AI晶片板卡、智慧相機等，讓邊緣AI軟硬整合涵蓋層面更完備。

另外，宜鼎也已規劃安提上市計畫，目前宜鼎持股約74%，短期為因應上市計畫持股會先降至70%以下，並承諾未來上市後，持股仍會維持在50%以上。