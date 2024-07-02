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豐興鋼筋、廢鋼 連四周平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（1）日開出新盤價，廢鋼與鋼筋連續四周維持平盤；另東和鋼鐵7月上半月H型鋼價格持平，凸顯市場平靜無波，建築用鋼景氣低迷的現況需要時間化解。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中趨堅。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸357美元，美國貨櫃廢鋼平盤、以345美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸104.85美元漲至106.6美元。

昨天豐興業務會議拍板本周盤價持平，鋼筋每公噸1.85萬元，並限量接單；慶欣欣跟進以平盤定調，盤後接單未祭出專案，採限量報備接單。易昇鋼鐵普通鋼筋與盤元鋼筋出廠價持平在每公噸1.83萬元，並推出周一專案，限時優惠降100元，普通鋼筋每公噸1.82萬元、盤元鋼筋1.87萬元。

東和鋼鐵 美國 豐興

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