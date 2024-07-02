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法人高持股族群 抗震
台股昨（1）日高檔多空震盪，指數力守23,000點關卡。現階段因盤勢多空激戰，股市表現震盪劇烈，但日月光投控（3711）、臻鼎-KY、台達電、中租-KY、欣興、寶成等法人高持股的優質族群，因獲市場買盤進駐，股價走勢相對抗震。
台股昨天上沖下洗，盤中一度大漲150點，但午盤後賣壓湧現，一度翻黑，尾盤在電子權值三王撐盤下，加權指數小漲26點，收23,058點，成交額4,359億元。
台新投顧副總黃文清表示，近期指數多空震盪，即便短線獲利了結賣壓出籠，但盤勢預期仍是上有壓、下有撐。由於上半年財報即將邁入結算，後市選股方面可多留意法人持股增減有變化之族群類股，汰弱留強。
就短線而言，美股及亞股走勢仍是觀察重點，但近期重量級個股除權息的市場反應，也將是市場行情指標；操作上，部分法人持股比率高、且基本面佳的個股，因獲法人買盤進駐，後續走勢值得留意。
根據統計，目前法人持股在三成以上、今年前五月營收較去年同期成長，且近期股價相對抗震的上市櫃個股，計有13檔，已獲市場買盤進駐，主要分布在半導體、電子通路、電子零組件等電子股，以及居家生活、金融、紡織、航運、塑膠、運動休閒等傳產族群。
在法人持股比率方面，包括日月光投控、臻鼎-KY、台達電、中租-KY、欣興、寶成等，法人均持股超過五成；另外，聚陽、聯電、億豐、長榮航、台化、元大金、至上等，法人持股也達三成以上。
觀察今年前五月的營收表現，至上、元大金、長榮航、臻鼎-KY、台化、聚陽等，營收年增均超過一成。
統一投顧董事長黎方國指出，這些法人高持股的族群，營收成長性普遍穩健，加上短線股價震盪整理後，有機會吸引市場的價值型買盤進駐，一旦台股盤勢啟動新一波攻勢，這些個股的走勢將有機會突圍而出。
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