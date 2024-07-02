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毅嘉6月營收增9.8%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

毅嘉（2402）昨（1）日公告今年6月營收8.54億元，月增9.8%、年增22.9%，是近十年新高；累計今年上半年營收43.82億元，年增9.6%，業績表現持穩向上。

毅嘉6月表現佳，主因來自車用客戶需求暢旺。其中在軟板整合元件營收約7.15億元，機構整合元件營收約1.44億元。毅嘉指出，全球汽車銷售成長，且車用電子需求持續暢旺情況下，下半年營運可望隨著車用產品營收的增長穩定增溫，並挑戰新高。

產能方面，毅嘉大陸廠區約占九成，馬來西亞與台灣合計一成；其中，馬來西亞廠負責軟板後段製程，供應光通訊客戶用於AI、資料中心、超級電腦等領域。

今年該廠區將再新增車用客戶。毅嘉今年3月上旬拍板馬來西亞投資案，預計投入2,000萬美元（約新台幣6.2億元）興建新廠。

毅嘉 營收 馬來西亞

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