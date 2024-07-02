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中美晶綠電業務報捷
太陽能廠中美晶（5483）旗下再生能源售電業者續興昨（1）日宣布，與南亞科、福懋科簽署綠電合約，將提供兩家客戶10年4億度綠電。
續興和南亞科及其關係企業福懋科舉辦再生能源購售電合約簽約，本季起轉供南亞科暨福懋科綠電。
中美晶強調，續興是專注綠色能源開發的子公司，結合母公司在太陽能產業的經驗與領先地位，提供全方位的綠色服務，包括規畫開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案等。
中美晶提到，續興是透過再生能源電能加憑證等方式，提供南亞科及福懋科近4億度綠電，以一個小家庭每月使用約300度電計算，約等於供給133萬戶用電量；若將總簽約量換算成減碳效力，總共可降低約19.7萬噸二氧化碳的碳排放量，相當於511座大安森林公園一年吸碳量。
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