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金像電產能將大躍進

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

伺服板龍頭供應商金像電（2368）受惠人工智慧（AI）伺服器商機，公司持續優化產能，台灣廠區下半年擬擴充開出新產能，下半年台灣廠區產能有望提升20%。展望未來，金像電昨（1）日提到，隨稼動率持續提高，第3季營運表現有望優於第2季。

由於AI伺服器架構升級，業界觀察，配合板層數也從20層板升級至30層，使用面積大增，也使大廠產能必須進一步擴充與優化，龍頭廠可望受惠於層數升級的長期產業趨勢。

法人看好，由於通用型伺服器需求回升，將有利於龍頭廠金像電下半年出貨成長。另外，各大PCB廠商布局東南亞市場，金像電也已進行，該公司2023年6月初在泰國巴真府投資設廠，新廠預計2025年量產。

金像電是伺服器網通用板供應龍頭廠商，歷年來自伺服器相關營收占比超過五成，其次是網通約二成，NB約一成，其餘為其他應用。

伺服器 網通 金像電

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