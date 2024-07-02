勤誠啟動AI育才計畫

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（1）日攜手子公司聯達智能及控制器大廠新代科技舉辦第三屆智慧機器人產學研習營開幕式，藉此育才計畫培育台灣AI應用人才，為產業界注入新血。

據了解，「勤誠新代盃」至今舉辦三屆，是透過產學合作培育台灣智慧機器人、AI應用相關人才，此活動去年有三所大專院校，今年增至五所大專院校參加。

勤誠董事長陳美琪指出，今年研習營競賽主題以「低成本智能製造」為核心，透過自主式移動機器人（AMR）、協作手臂、AOI視覺檢測系統、自動化模組產線配置、綜合戰情看板設計，由小組團隊提出自動化解決方案，並驗證低成本智能製造的實作成效。

勤誠今年受惠AI伺服器需求暢旺帶動，前五月合併營收50.55億元，年增51.6%。勤誠先前在法說會指出，今年是AI年，下半年AI相關專案訂單穩健，且隨著新產品陸續進入量產階段，全年展望樂觀正向。