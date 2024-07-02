元太出運 迎接換機潮

無懼亞馬遜Kindle中國電子書全面退出大陸市場，元太（8069）針對大陸教育市場推出的電子紙筆記本產品開啟「學習機」熱潮，不僅學生可以用來刷題，系統還會自動批改，更加入AI功能，針對弱點出題練習。元太看好今年消費性電子產品將走出去年營運的低潮，迎來彩色化的產品換機潮榮景。

元太EPS 亞馬遜2022年6月初就宣布電子書業務將分三階段撤出大陸市場。今年6月30日停止雲端下載服務，全面結束業務。亞馬遜曾是元太電子紙的電子書閱讀器最大品牌客戶，元太為促成電子紙生態圈發展，2021年就與大陸面板龍頭大廠京東方、興泰科技聯合發起成立「電子紙產業聯盟」，迄今已吸引逾200家企業參與，在大陸教育市場拿下平板市場不少份額。

元太董事長李政昊日前在股東會表示，2024年國際政經仍不穩定，經營團隊致力於細緻掌握市場變化，在業務、技術研發和營運管理方面應對挑戰並把握機會。他看好新產能加入下，元太無論在消費性或ESL產品，都將恢復成長動能。

元太今年首季稅後純益13.24億元，季增6.9%，年減24.5%，每股純益1.16元。主因客戶產品轉換時程遞延，面臨客戶需求變化和庫存波動的問題，影響元太的營收和利潤。模組出貨比重高，電子紙材料出貨較少，也影響毛利率表現。但元太第1季營收和淨利仍是近13年來的第三高。

李政昊說，今年營運將逐季成長。元太在消費性電子產品方面，全彩電子紙已進入量產階段，2024年全球將有多家品牌客戶推出採用彩色技術的電子書閱讀器與電子紙筆記本，同時將有較大尺寸的電子書閱讀器及電子筆記本產品問市，帶動電子紙產品換機潮來臨。

元太因應客戶對大尺寸彩色看板的需求超乎預期，將力拚大陸揚州廠今年提前量產。

另外，新竹廠辦大樓的大尺寸產線H5已經裝機，規劃年底量產，明年還會再加一條H6，有助搶攻大尺寸戶外看板市場。