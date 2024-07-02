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旅行社族群 衝暑假銷售

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
旅行社衝刺暑假商機
旅行社衝刺暑假商機

暑假開跑，親子旅遊進入旺季，旅行社股迎大單。燦星旅（2719）昨（1）日表示，啟動與台灣虎航合作的暑期包機計畫，將從台中出發直飛日、韓，合計62趟次、超過5,000個座位數。旅天下同樣看好暑假商機，獨包台灣虎航直飛日本北海道函館、東北花卷，並於7月12日至15日參加台北國際夏季旅展，祭出優惠價格搶市。

近來受惠日圓貶勢、台日包機航線增加等因素，台人遊日屢創高峰。據日本觀光局統計，今年前五月訪日外國客總數為1,464萬人次，較去年同期成長七成，當中台灣遊客排名第三，比去年同期增加近七成四。

旅天下觀察，隨著各國訪日遊客激增，熱門觀光景點大排長龍、諸多寺廟神社的參觀費調漲、住宿費用上漲等，使得旅客開始傾向走訪日本二、三線城市，並拉長旅遊天數，尤其今年旅天下包機直飛東北花卷、北海道函館，賣況持續熱銷，訂單能見度已達明年第1季。

台灣虎航 日本 觀光景點

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