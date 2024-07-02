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上緯打入電動車鏈

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
上緯投控。 聯合報系資料照
上緯投控。 聯合報系資料照

上緯投控（3708）攻綠色經濟，打入電動車鏈。上緯昨（1）日宣布，隨著全球對環境保護意識的提高以及科技的不斷進步，電動車市場正迎來前所未有的快速增長，上緯的可回收樹脂EzCiclo已成功導入西班牙車廠LIUX車身部件。

上緯表示，與 LIUX 公司攜手打造使用亞麻纖維、與可回收樹脂EzCiclo的可回收車身部件。上緯研發的全球創新技術所製可回收車身部件，透過簡易降解程序，即可同時回收亞麻纖維及樹脂，所回收的材料可再製成複合材料，讓原物料循環利用，為車主提供環境友善的移動選擇、共同參與永續生活。

上緯投控小檔案
上緯投控小檔案

上緯投控昨日除息，每股配息6元，開盤參考價為132.5元，該公司可回收樹脂EzCiclo成功導入西班牙車廠LIUX車身部件，股價開高一路飆高至漲停板145.5元，一日完成填息，終收144.5元、上漲12元，漲幅逾9%。

根據彭博（Bloomberg）預估，全球電動車銷量將在未來幾年內大幅增長，2030年將達3,000萬輛、2040年更將達到6,000萬輛，占新車總市場55％。這一成長趨勢主要受到政策支持、電池技術進步以及消費者對環保車輛需求增加的推動。

上緯投控近年來致力碳中和、創生新材料，在全球占有領先地位，台塑也是相關領域的策略合作夥伴。公司表示，電動車市場的未來充滿了無限可能，隨著技術的不斷進步和市場的持續擴展，電動車將為我們帶來更加綠色、智慧的出行方式。

上緯可回收熱固樹脂 EzCiclo突破了傳統熱固性複合材料不可降解回收的困境，創新科技不但滿足經濟成長需求，也為電動車產業開闢一條綠色經濟之賽道。

上緯投控今年5月合併營收6.59億元、月減3%、年增6%；累計今年前五月合併營收30.75億元、年增約7%。法人推估，上緯投控第2季營運表現將優於第1季，6月營收也看會優於5月。

另外，上緯日前已與西門子歌美颯簽署意向書（LOI），將自2026年起由上緯供應給西門子歌美颯的樹脂將全部為可回收體系。據悉，這項合作是可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo易可收」於風機材料應用上的大躍進，應用領域可望持續拓展。

上緯 電動車

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