折疊機商品平價化 提升滲透率

全球首款折疊機自2019年問世至今已長達六年，在零組件量產化以及技術日益成熟下，今年總算邁入平價化，有助於擴大市場滲透率，目前包括華為、榮耀、三星都有意推出平價折疊機新品，搶攻金字塔以外中價位客群。

根據研究機構TrendForce報告指出，去年折疊機出貨量約1,830萬支，年增43%，約占去年度整體智慧手機市場1.6%。

今年折疊機年出貨量估2,520萬支，年增近四成，占比擴大至2.2%。

業界人士指出，原先預估2028年時，折疊機市場滲透率才有機會到達5%，如今在平價折疊機競相推出後，預估2027年就可提前達陣，而且後續成長空間仍相當大。

據了解，折疊機平價化的關鍵推手正是華為、榮耀、小米等陸系品牌，而三星近期也傳出正在開發平價機種，預估今年或明年有機會加入戰場，屆時折疊機滲透率將進一步擴張。

業界人士表示，目前折疊機市面上售價大多在1,000美元以上，平價機種則落在600至700美元，之所以能平價化的主要原因是柔性面板、軸承、鉸鏈等關鍵零組件因良率提升、大量生產等因素，進而讓生產成本下降。

業界人士認為，平價折疊機除將擴大折疊機市場滲透率外，將來也可能衝擊主流手機的平價市場，估計屆時市場競爭將更加激烈，而且也將更複雜，三星、OPPO、蘋果、華為等各家手機品牌廠的市場策略面臨考驗。