鼎天擴大客製化產品比重

廣達旗下鼎天（3306）受惠三大ODM客戶加持，客製化產品比重大增，伴隨利基型市場耕耘有成，帶動毛利攀升，今年客製化產品營收占比可望由去年的約四成、一舉衝破五成，獲利將顯著升溫。

鼎天主攻衛星定位系統主機板，並提供汽車雷達、雲端AI視覺方案等，為無線通訊技術、全球衛星定位設備供應商，客戶包括東北亞、東南亞與歐美市場。

鼎天近年來積極調整營運策略，逐漸退出毛利漸低且市場逐漸萎縮的GPS可攜式導航裝置（PND）市場，轉向毛利較佳、銷售單價遠高於GPS模組的車載導航設備及ODM業務發展，切入環景系統、貨物偵測及駕駛偵測系統等，產品線漸趨多元。

除積極擴大客製化產品比重，切入利基型市場外，鼎天表示，隨著科技進步，雷達的使用量持續增加，今年公司積極投入車用雷達研發，希望下半年會有較完整的產品推出。

鼎天第1季受惠高毛利產品出貨比重增加，加上實施進料管控、既有客戶恢復拉貨，即便營收較去年同期下滑15.5%，但毛利率衝上29.8%，逼近三成大關。