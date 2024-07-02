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凌華推邊緣裝置管理平台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠凌華（6166）強攻邊緣AI市場，近期才推出全新的AI邊緣伺服器MEC-AI7400系列，為強化邊緣AI布局，凌華昨（1）日再宣布推出EdgeGO邊緣裝置管理軟體平台，為邊緣運算環境中的各種裝置提供強大的遠端管理，鎖定需24小時隨時隨地進行管理的日不落企業需求。

凌華EdgeGO是針對邊緣裝置遍及全球、需24小時隨時隨地進行管理的日不落企業所推出解決方案。換言之，該方案主要鎖定大型跨國企業，涵蓋製造業、智慧城市、醫療、零售各領域。

凌華表示，EdgeGO是根據各產業領域複雜需求所設計的裝置管理軟體平台，從製造、運輸、醫療、到智慧城市，兼具通用性與可客製化功能。

凌華搶攻邊緣AI商機，近期才宣布推出全新的AI邊緣伺服器MEC-AI7400系列，鎖定智慧製造需求。其應用包含AOI（自動光學檢測）及數位化轉型，如數據驅動的決策、AI和機器學習。

凌華結合自身的工業自動化解決方案，已成功將AI應用部署於總部的自動化產線，大幅提升生產力、整體設備效率和直通率。

針對邊緣AI商機，凌華董事長劉鈞日前指出，AI伺服器風潮過後，邊緣AI的機會就來了，預期時間點將在明年下半年到2026年。

AI 凌華

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