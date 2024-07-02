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神基催動強固電腦業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神基（3005）衝刺強固電腦業務，近期推出新一代全強固型平板電腦F110及K120，鎖定國防、公共事業、製造業和石油天然氣等市場需求，展望後市，神基預期，今年強固電腦事業可望持續增長，帶動全年業績交出優於去年的成績，全年營收目標維持7-12%成長目標。

神基表示，升級後的F110提供更好的處理能力、亮度和連線能力，以及卓越的能源效率，可在各種嚴苛的室內及室外工作環境中長時運作。K12是款具備多功能性的平板電腦，提供多種操作模式以符合使用者的需求。

F110主要針對國防、公共事業、製造業和石油天然氣等領域的專業人士所設計。新一代K120則是一款用途廣泛的全強固型平板，可透過多樣操作模式，協助公共安全、製造和公共事業等產業的專業人員，運用於各式使用情境。

神基新一代F110現已上市，K120則預計於本月上市。市場看好，隨著神基新一代強固電腦開賣，有望為下半年強固電腦事業營運增添新動能。

基本面方面，神基預期今年三大業務皆會成長，強固電腦將是今年主要增長動能，綜合機構件、車用業務則相較去年低個位數增長，全年營收維持7-12%成長目標。

平板電腦 石油 神基

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