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界霖單季毛利率向上
功率導線架廠界霖（5285）今年5月營收4.28億元，月增5.68%、年增9.13%。法人預期，公司第2季營收有望優於首季，且因產品組合優化、銅價上漲等有利因素，單季毛利率有機會同步向上，帶動獲利持平至小增，隨市況復甦，下半年成長性將優於上半年。
界霖主要專注於功率導線架業務，目前在高雄楠梓、中國蘇州、日本、馬來西亞皆有營運據點。展望未來，公司表示，儘管車廠與IDM仍在進行庫存調整，惟新能源車產品長期需求仍正向，後續將深化與IDM廠商及零部件廠合作機會，提升「電力驅動、電控與電池管理」三大功率產品模組開發能力，以掌握車用功率半導體成長趨勢。
以應用別區分，公司預估，今年車用業績估年增5％-10%，工控年增3％-5%，3C與消費性電子持平；界霖營收以車用為主，占營收比重達53%，工業占25%、3C與消費性電子約22%。
同時，界霖持續開發次世代產品複合金屬材料開發，主要係複合基板改以沖壓方式生產，這可讓平整度會更好，也比蝕刻生產方式更厚，透過物理性方式協助晶片散熱，目前由日本子公司與客戶進行送樣測試，最快年底至明年間開花結果。
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