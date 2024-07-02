華碩秀新品 衝智慧物聯網

PC品牌大廠華碩（2357）搶攻物聯網商機，昨（1）日宣布推出搭載輝達（NVIDIA） Jetson AGX Orin的PE2100N邊緣AI系統，以及內建Jetson Orin NX / Nano模組的 PE1101N，最高275 TOPS AI算力，鎖定機器視覺、自動導引車（AGV）、自主移動機器人（AMR）與智慧影像分析等工業應用需求，隨著新品上市，有望擴大華碩智慧物聯網事業規模。

華碩全新ASUS IoT PE2100N搭配由NVIDIA Jetson AGX Orin帶來的強大AI推論效能，以及安靜穩定的散熱風扇，可因應各式繁重作業，如分揀機、自動化光學檢測（AOI）、瑕疵檢測或物體辨識等；而無風扇機種則適用於採礦及工廠等嚴苛環境。

至於ASUS IoT PE1101N，華碩表示，該機主打超迷你邊緣AI運算裝置，內建功能適合智慧城市、運輸及製造領域，和在空間有限的環境中部署電動汽車充電樁、行人與乘客安全性等相關應用。

華碩近年持續擴大物聯網事業，雖然其營業規模仍遠不及PC、主機板、顯示卡等主流業務，但華碩將物聯網、醫療、車用等視為未來轉型的重大新事業，並持續投入資源發展。

華碩除了自身發展物聯網事業外，在工業電腦（IPC）領域也多方結盟，除了有投資IPC龍頭大廠研華外，自身旗下也有研揚，同時，華碩也入股振樺電旗下工業電腦廠瑞傳，多方合縱結盟發展物聯網業務。

在基本面部分，華碩今年5月合併營收448.23億元，月增7.69%，年增23.43%；累計華碩今年前五月累計營收2,081.43億元，年增16.27%。

隨著華碩於今年台北國際電腦展期間亮相包含內建英特爾（Intel）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等全新CPU的AI PC，在新品於下半年陸續開賣，及AI伺服器業務持續成長下，華碩看好下半年營運將呈現逐季成長態勢。