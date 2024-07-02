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伊雲谷、博弘 營運熱起來

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
無伺服器運算市場規模增
無伺服器運算市場規模增

研調機構Omdia最新報告預期，無伺服器架構運算（又稱功能即服務，縮寫為FaaS）市場規模將於2028年達到410億美元，相較目前的190億美元，年複合成長率（CAGR）達16.5%，亞馬遜AWS、微軟Azure為前兩大供應商，隨著大廠大啖相關商機，台代理商伊雲谷（6689）、博弘也將雨露均霑。

無伺服器架構是一種無須管理基礎設施，即可建立和執行應用程式及服務的方法，開發人員不用擔心部署、管理和操作伺服器的執行工作，可專注於核心產品及服務上。

透過無伺服器架構，開發人員只需負責執行應用程式、資料庫以及儲存系統，佈建、擴展及其他維護伺服器的工作，可直接交給雲端服務供應商完成。

Omdia報告指出，目前亞馬遜AWS市占率約47.3%，其次為微軟Azure的38.9%，Google為9.1%，雖然2021至2023年，無伺服器運算市場轉為小幅衰退，但是Omdia預期受到AI需求帶動，相關市場今年至2028年將重返成長。

Omdia發現，至少有三分之一的雲端開發人員已採用無伺服器運算，且比例正在持續增加。

一些缺乏資料中心專業知識的新創企業，傾向一開始就完全採用無伺服器架構，以降低招募IT人才和建置本地設備的需求。

台廠方面，包括伊雲谷、博弘都有代理無伺服器運算服務，營運同步受惠。

博弘代理包括AWS、Google Cloud、Alibaba Cloud與微軟Azure的公有雲、私有雲及混合雲的整合服務，為企業打造多雲架構，建置完整雲端生態系，也取得AWS無伺服器運算架構Lambda交付認證，提供DevOps與無伺服器服務應用規劃。

伊雲谷2014年起獲亞馬遜AWS傳承原廠專業技術，目前八至九成業績來自AWS平台，也代理AWS的Lambda服務。

伺服器 微軟 雲端服務

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