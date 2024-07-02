折疊機鏈 商機爆發
三星下半年新款折疊機Galaxy Z Fold 6、Flip 6將在10日於法國正式發表，加上榮耀、摩托羅拉近期也都陸續發表新款折疊機，華為也傳出8月將推平價小折疊機，揭開下半年折疊機新品競爭戰火序幕，市場看好，國內折疊機軸承供應鏈富世達（6805）、兆利、新日興受惠大。
三星近期已於官網公布新款折疊機Galaxy Z Fold 6、Flip 6即將發表，據傳售價落在3萬多至6萬，最頂規的1TB機種售價高達近9萬元，但並未獲得證實。
本次新機除導入AI功能外，據傳也將導入水滴式鉸鏈設計，讓折疊體驗更加貼合、滑順，且折痕感更低，藉此新品搶回上半年失去的市占率。
三星為目前全球折疊機市占龍頭，儘管上半年遭到華為領軍的陸系品牌廠侵蝕市佔率，全球市占率一度從原先七成，下探至五成至六成，但旋即穩住腳步。
隨著新品即將上市，外界預估，三星折疊機市占率有望重回七成大關，王者地位穩固。
業界人士分析，相較於過去幾年，今年下半年折疊機新品發表的數量已大幅成長，無論是美系、韓系、陸系等品牌廠都有折疊機新品推出，意味著折疊機的市場接受度正大幅提升，對供應鏈而言是一大利多。
業界人士表示，軸承是折疊機最關鍵的零組件，而軸承的品質決定折疊機的產品壽命以及用戶操作體驗，目前國內供應商僅富世達與兆利具有量產出貨經驗，新日興則緊追在後，因此當折疊機市場放量，台廠業績有望雨露均霑。
根據了解，儘管國內軸承廠尚未切入三星折疊機供應鏈，但是已順利切入美系、陸系品牌折疊機供應鏈；其中，富世達的手機軸承零組件已同時打入華為、摩托羅拉等供應鏈，今年預料將有新客戶加入，而兆利目前仍專注供應軸承給華為，下半年則將持續拓展其他新客戶。
法人表示，相較於一般主流智慧手機，折疊機光是柔性OLED面板與軸承二大零組件，就已占整體手機成本三至四成，前者目前大多是韓系面板廠供應，台廠較難受惠，但後者則是台廠擅長之處，因此包括富世達、兆利、新日興均有望隨著折疊機市場擴大而受惠。
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