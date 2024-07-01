聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海明除息...發行市值將減少748億 證交所：影響大盤指數23點
證交所指出，2日將有1456怡華、1612宏泰、1710東聯、2303聯電、2317鴻海、2354鴻準、2611志信、2820華票、3038全台、6285啟碁、6672騰輝電子-KY、6789采鈺、8081致新、8271宇瞻、9902台火等15檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點。
前述15檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約38.57點。
證交所也說明，當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言