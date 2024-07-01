鴻海明除息...發行市值將減少748億 證交所：影響大盤指數23點

證交所指出，2日將有1456怡華、1612宏泰、1710東聯、2303聯電、2317鴻海、2354鴻準、2611志信、2820華票、3038全台、6285啟碁、6672騰輝電子-KY、6789采鈺、8081致新、8271宇瞻、9902台火等15檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點。

前述15檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約38.57點。