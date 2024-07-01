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鴻海明除息...發行市值將減少748億 證交所：影響大盤指數23點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影

證交所指出，2日將有1456怡華、1612宏泰、1710東聯、2303聯電、2317鴻海、2354鴻準、2611志信、2820華票、3038全台、6285啟碁、6672騰輝電子-KY、6789采鈺、8081致新、8271宇瞻、9902台火等15檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點。

前述15檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約38.57點。

證交所也說明，當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

明天有15檔股票除息，證交所表示，減少市值占發行量加權股價指數約38.57點。圖／聯合報系資料照片
明天有15檔股票除息，證交所表示，減少市值占發行量加權股價指數約38.57點。圖／聯合報系資料照片

股價指數 股票 除息

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