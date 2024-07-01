中信證券主辦「先進光一」可轉債競拍 今日開始投標

中國信託綜合證券主辦先進光電科技股份有限公司（3362）發行之5年期有擔保可轉換公司債「先進光一」（債券代號33621），採競價拍賣方式承銷，7月1日開始投標，競拍底標價為102元，投標期間為今年7月1日至3日共三個營業日，預計今年7月5日開標、7月16日於櫃檯買賣中心掛牌。

先進光一共發行12,000張面額新臺幣10萬元之債券，發行總面額為新臺幣12億元，扣除依法承銷團保留自行認購1,800張，餘10,200張採競價拍賣方式承銷，底拍價格為102元，轉換溢價率102%，轉換價格為254元，每人最高得標張數合計不超過1,020張。

先進光1986年成立，主要業務為各類光學鏡片及鏡頭之設計、開發、製造、加工與銷售，產品應用於數位相機、智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、光學觸控螢幕、條碼機、多功能事務機及指紋辨識模組。目前光學產品營收占比約60%、指紋辨識模組約占35%、車用產品約占5%，獲利仍以筆記型電腦鏡頭及指紋辨識模組為主，並朝車用、無人空拍機、安全監控等產品應用拓展。

先進光為全球知名筆記型電腦鏡頭供應商，主要客戶為ACER、DELL、HP、Lenovo、Apple及ASUS等國內外知名筆記型電腦品牌，市占率高達70%。今年上半年筆記型電腦大廠庫存逐漸去化，且微軟作業系統世代更迭，推進企業用戶的系統升級，可望帶動筆記型電腦汰舊換新需求；此外，預期今年平板電腦的外形與功能有所突破，製造商著重於可摺疊設計及無需佩戴眼鏡即可觀看之3D影像，筆記型電腦及平板電腦市場的逐步復甦，有望成為先進光營運成長動能。