錸寶能源事業 大躍進
為避開顯示器產業景氣劇烈起伏，錸寶（8104）近年積極拓展能源產業，能源事業貢獻業績比重已達七成，挹注營運正向發展。日前股東會通過子公司來穎科技釋股案，為2024年底登錄興櫃預做準備。
顯示器產業去年景氣低迷影響，錸寶去年稅後純損2.27億元，每股虧3.08元。錸寶表示，主要是因一次性認列所得稅資產減損，產生的所得稅費用約1.7億元，加上顯示器產業需求低迷導致營收衰退。隨著PMOLED客戶完成庫存調整，今年拉貨動能已顯現。
錸寶加碼轉型能源產業，陸續投資併購高功率電池來穎科技，與低功率電池達振能源，今年首季完成子公司來穎、達振進行股份轉換，取得100％達振股權，成為全方位高、低功率電池模組整合生產製造集團，為日後上市櫃做準備。日前與雲豹能源子公司台普威能源簽訂儲能櫃供貨合約，金額逾14億元，預計2025年認列營收，該案場未來由錸寶負責營運，案場完工上線後，每年估可貢獻5億元營收。
錸寶現為台灣少數能一條龍並提供儲能櫃整備、生產與維護的廠商。今年首季順利轉虧為盈，合併營收達5.5億元，淨利1,467萬元。歸屬母公司稅後純益45.3萬元，EPS 0.01元。
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