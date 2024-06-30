快訊

影／里長遊大陸被判刑 南投縣長許淑華喊修「反滲透法」：當年民進黨強行通過

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

輝達追單 法人估日月光、京元電子等供應鏈有望受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
輝達先前大舉追加台積電先進製程投片量。 路透
輝達先前大舉追加台積電先進製程投片量。 路透

輝達先前大舉追加台積電（2330）先進製程投片量後，市場預期追單效應蔓延至後段封測廠，法人預估，日月光投控（3711）、京元電子（2449）等封測族群營運將受惠。

市場法人指出，輝達先前已傳出追加在台積電投片的消息，從供應鏈上下游關係來看，台積電產出大增，對後段封測需求也將等比率增長，台積電會先反映相關業績，封測廠則會隨後接棒。

其中，Blackwell 架構的 GB200與B系列AI晶片測試時程較前一代H系列大幅拉長，一樣是經過4道程序，包括終端測試、Burn-in 老化測試、再回到FT測試，最終才進行 SLT 系統級測試，因測試時間大增，對相關協力廠平均單價（ASP）與毛利率有正面助益。

日月光投控旗下矽品與輝達關係密切，不僅承接台積電 CoWoS 先進封裝的oS段製程，也在中科廠布局測試產能，滿足輝達從晶圓後段到封測段一條龍式生產服務。

京元電目前營收來源以測試為主，占營收70~80%。京元電相關測試產線產能利用率在主要客戶輝達加持下，一直維持在高檔水位。

台積電 封測 輝達

延伸閱讀

AI概念不死 但要撐過半年報與日圓貶值的考驗

HBM4商機爆發的黑馬-創意

誇口「對標」輝達、股價飆破1300元 這家陸廠如今黯然下市

他嫌0050賺太少「何不直接買台積電？」 網曝最大優勢

相關新聞

輝達追單 法人估日月光、京元電子等供應鏈有望受惠

輝達先前大舉追加台積電（2330）先進製程投片量後，市場預期追單效應蔓延至後段封測廠，法人預估，日月光投控（3711）、...

華碩、宏碁 除息秀來了

PC品牌大廠華碩即將於7月3日展開除息交易；而宏碁集團旗下七家子公司「老虎隊」，隔日也將接棒展開除息。市場看好，隨下半年...

新iPhone未演先轟動 華通、台達電、大立光等交投新寵

蘋果iPhone 16系列新機下半年將問世，激勵近期相關台系蘋果鏈股價紛紛強勢表態。法人預期，隨旺季將至、出貨增溫，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。