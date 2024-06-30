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新iPhone未演先轟動 華通、台達電、大立光等交投新寵

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
蘋果iPhone 16系列新機下半年將問世。 路透
蘋果iPhone 16系列新機下半年將問世。 路透

蘋果iPhone 16系列新機下半年將問世，激勵近期相關台系蘋果鏈股價紛紛強勢表態。法人預期，隨旺季將至、出貨增溫，包括華通（2313）、台達電（2308）、大立光（3008）等蘋果概念股將躍下半年交投新寵。

隨蘋果全球開發者大會（WWDC）落幕，市場看好9月iPhone 16的推出，將採用A18處理器，尤其Apple Intelligence頗受消費者矚目，且專為高階iPhone 15 Pro和Pro Max等後續機型設計，有望激發用戶升級意願，推動換機周期。

近期，摩根士丹利（大摩）證券高喊買進蘋概股，預期iPhone在中國市場銷售最糟情況已過，若iPhone出貨改善，將有利台積電、鴻海、大立光、玉晶光、聯詠等台廠供應鏈後市表現。

台系蘋果供應鏈相關公司 圖／經濟日報提供
台系蘋果供應鏈相關公司 圖／經濟日報提供

另外，今年首季已開始啟動復甦循環周期，第2季成長動能持續，智慧型手機邊緣AI也已由概念轉為實體，將推動下一波產業需求，競爭對手華為新機Pura系列未如預期獲得好評，提供iPhone良好機會。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱預估，2025、2026年出貨量將因此增加，達到2.405億支及2.485億支的水準。

大摩台灣區研究部主管施曉娟也看好，下半年iPhone 16產量估8,500-9,000萬支，全年iPhone總產量為2.15億支，2025年攀升至2.25億支，年增約5%。

在台系手機零組件供應商中，今年的訂單分配上，大立光在iPhone上獲50-60%的訂單、iPad為50-60%；玉晶光在iPhone上獲30-40%、iPad為30-40%；鴻海在iPhone上獲10%、iPad則無，整體出貨前景亮眼。

iPhone 蘋果概念股

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