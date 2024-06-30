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華碩、宏碁 除息秀來了

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
科技廠除息秀 圖／經濟日報提供
科技廠除息秀 圖／經濟日報提供

PC品牌大廠華碩（2357）即將於7月3日展開除息交易；而宏碁（2353）集團旗下七家子公司「老虎隊」，隔日也將接棒展開除息。市場看好，隨下半年邁入電子業傳統旺季，加上今年AI題材助攻，華碩有機會快速填息。

華碩即將於7月3日展開除息交易，發放現金股利17元。華碩今年搭上AI風潮，在AI PC、AI伺服器兩路並進下，帶動股價一度衝上500元大關。

在伺服器業務方面，華碩原先設定以2022年為基礎，伺服器業務五年業績要增長五倍，惟華碩董事長施崇棠近期指出，在卯足勁、全力以赴下，「會比本來我們講的好幾倍更快」。

至於AI PC業務，華碩誓言要當AI PC領導者，今年台北國際電腦展期間亮相包含內建英特爾、超微及高通等全新CPU的AI PC。隨著新品於下半年陸續開賣，華碩看好營運將呈現逐季成長態勢。

宏碁集團方面，子公司「老虎隊」將接棒展開除息，建碁、智聯服務、宏碁資訊、展碁國際、宏碁遊戲、海柏特、宏碁創達皆於7月4日展開除息交易。

其中，建碁、智聯服務皆配發現金股利2元，其他依序為宏碁創達配0.7元、海柏特1.1元、宏碁遊戲1.2元、展碁國際3.5元、及宏碁資訊8.5元現金股利。

宏碁資訊看好今年生成式AI動能，尤其微軟Copilot今年4月推出繁中版本，企業客戶採購有加速趨勢。目前宏碁資訊已有超過50家以上客戶，在雲端業務及生成式AI動能帶動下，宏碁資訊樂觀今年下半年營運。

展碁國際總經理林佳璋先前則指出，今年第3季起市況加溫，營運逐季成長，並看好AI PC相關動能將從下半年到明年逐步爆發。

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