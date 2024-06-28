瀚荃 樂觀Q3是全年高峰

連接器線廠瀚荃（8103）昨（28）日參加券商舉辦法說會，公司表示，AI伺服器需求暢旺，帶動AI相關電源零組件出貨上升，預估第3季是全年最旺一季，今年營收兩位數成長目標不變，獲利成長幅度將優於營收的成長。

瀚荃昨天股價漲0.1元，收60.3元，突破5日、10日、20日與60日均線。

瀚荃發言人王霈蓮表示，AI需求上升，旗下網通產品占營收比重已經超過三成，儘管筆電與工業領域的復甦腳步較為緩慢，但全年營收年增雙位數百分比的趨勢不變，2025年、2026年皆可望受惠於AI筆電與伺服器電源零組件帶來的正向影響。

瀚荃表示，以產品比重來看，伺服器網通產品在今年5月營收占比來到34%，今年前五個月達到32%，帶動下半年產品組合與以往顯著不同，成為營收占比最高的產品線。

法人預估，瀚荃6月營收可望優於5月，本季毛利率將挑戰去年下半年旺季的水準，下半年寮國廠持續貢獻營收，加上來自韓系大廠客戶的訂單明顯成長，下半年表現優於上半年。

瀚荃指出，今年上半筆電客戶審慎下單，急短單數量較多，造成訂單能見度不高，且歐洲工業客戶雖然展開新案，但拉貨態度並不積極，訂單出現遞延現象，進而衝擊業績狀況，今年前五個月營收12.12億元、年增2.05%。不過，下半年需求回溫，加上AI產品需求暢旺，將進入傳統旺季。