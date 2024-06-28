燿華四路並進 帶動成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

PCB大廠燿華（2367）昨（28）日召開法說會，預期本季營收與毛利率表現將優於首季。同時，包括低軌衛星、AI PC、AI伺服器與汽車應用等，後續都有機會為其帶來成長動能。

燿華累計前五月合併營收為76.6億元，年增24.9％。公司估計上半年營收中約有五成是HDI板，軟硬結合板約占28％，車用高頻雷達板約占8％。以產品應用來看，車用業績約占37％，IT也貢獻26％，低軌衛星約占20％，相關出貨量比預期多。

燿華預估，4、5月甚至6月業績都可望有不錯表現，本季業績應可優於首季，今年有逐季成長態勢。毛利率方面，近期的低谷是去年首季，只有2.5％，今年首季已回升到16.36％，本季因業績回溫、稼動率回升，毛利率表現應可優於首季。

展望未來，燿華表示，低軌衛星衍生的如汽車連接、災難應變、穿戴式醫療保健，及AR／VR等應用正逐漸發展，市場應會逐季成長，今年比去年更明顯增長。燿華也看好AI PC應用帶動高速材料新成長需求，並透露有些客戶相關機種已在持續推動，希望能為其業績帶來更多動能。

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