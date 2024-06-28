奇偶 上半年估賺半股本

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

安控廠奇偶（3356）轉投資台積電效益加持，法人預期本季來自業外金融資產評價大增，獲利有望超越首季，力拚連兩季創新高，累計今年上半年將賺逾半個股本入袋，超越去年全年。

奇偶昨（28）日不評論法人預估的財務數字。依據財報顯示，奇偶持有台積電逾950張。奇偶今年首季稅後純益2.32億元，年增1.59倍，為單季新高，每股純益2.59元，來自金融資產評價利益約1.76億元，主要為持有台積電及鴻海等，加上匯兌收益挹注，單季獲利攻新高。昨日台積電收盤價966元，累計至3月底779元至今，波段漲幅達24%，讓奇偶本季業外大加分。

奇偶今年5月營收1億元，年減17%、月增0.2%。今年前五月累計營收5.23億元，年增近4%。奇偶主力市場聚焦北美，近期客戶庫存調整，拉貨表現不如預期，第2季營收表現未有明顯突破，旺季不旺。

奇偶董事長戴光正日前表示，今年營運重心將持續擴大全球市場份額，雲端監控產品已成為未來趨勢，不論是門禁或監視領域都非常適合導入雲端應用，首發目標市場為北美，這是奇偶未來營收成長動力之一。

針對AI產業發展，奇偶計畫之一是開展太陽能供電的綠能監控系統，以太陽能驅動攝影機，將影像送到雲端，在5G通訊帶動下，落實偏遠地區的安全監控。

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