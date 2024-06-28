全漢旺季營運添柴火 工業電腦、網通等需求回溫

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
全漢EPS 圖／經濟日報提供
全漢EPS 圖／經濟日報提供

電源供應器大廠全漢（3015）昨（28）日召開法說會，發言人姚文鈞表示，工業電腦（IPC）、網通及高階筆電等需求回溫，看好整體下半年營運優於上半年。

全漢今年5月營收10.04億元，月增1.9%，年減14.8%，今年前五月營收46.95億元，年減18.4%。全漢原預期本季有很多網通新案，但去年底至今IPC及網通需求疲弱，致新案推遲。不過近期已感受到網通、電競等訂單需求回溫，為下半年旺季營運注入成長動能。

因應AI市場需求，近年全漢深耕Embedded／邊緣AI市場，看好邊緣AI與Cloud AI協作商機，目前市場上內置式以Flex為標準，而外接式Adapter提供靜音及防塵的方案，對標Flex的瓦數，目前全漢已發展出400W的外接式電源。

輝達（NVIDIA）將CRPS（Common Redundant Power Supply）納為MGX電源標準，全漢先前已供貨CRPS給伺服器廠，主要用於高階電源，全漢認為，該應用是公司擅長領域，建置完善Nvidia MGX平台的CRPS系列將是下半年業務衝刺重心之一。

近年全漢也積極布局儲能領域，主要聚焦家用需求的移動式儲能、與電池模組公司合作，輕量載具充電器等產品應用，以及由用戶端自行控制的「表後儲能」等市場商機。

全漢產品結構多元化，依目前營收比重，電競產品占比19%、IPC（通用性）25%、網通18%、PC11%、雲端及編緣運算9%、醫療照護6%、新能源3%、其他產業3%。

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