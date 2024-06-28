力積電 接單動能躍進

晶圓代工廠力積電（6770）營運傳捷報，業界傳出，力積電今年下半年受惠於手機晶片客戶投片動能積極，加上AI邊緣裝置需求升溫，電源管理IC、MOSFET等接單動能大幅看升，推動產能利用率回升到七成以上水準，代表營收及獲利將有機會繳出明顯優於上半年的成績單。

業界指出，生成式AI開始逐步從雲端走入邊緣裝置，手機開始掀起AI商機，高通、聯發科等兩大手機晶片廠都開始布局AI手機晶片市場，並在台積電先進製程投片量產，預期第3季底前將開始進入放量出貨階段。

業界分析，AI手機晶片強調性能增加，但功耗不能大增，搭配使用的電源管理IC、MOSFET數量有機會同步看升。業界傳出，力積電拿下兩大手機晶片廠的電源管理IC大單，加上搭配使用的MOSFET需求回溫，是推動力積電下半年產能利用率明顯回溫的關鍵。

據了解，主攻成熟製程晶圓代工製程的力積電先前受到電源管理IC、MOSFET等客戶庫存調整影響，產能利用率一度掉到僅剩下五成左右，但兩大產品線投片動能近期明顯回溫，業界推估，力積電下半年產能利用率將可望回到七成以上，擺脫先前的營運低迷表現。

事實上，電源管理IC、MOSFET庫存水位已降至健康水準，總體經濟發展仍不明確，加上消費性需求未明顯回溫，系統廠下單動能多以急單為主，預期隨著AI發展滲透進入邊緣端，將有望讓電源管理IC、MOSFET需求重回穩定投片水準。

力積電公告5月合併營收達37.25億元、月成長1.3％，寫下六個月以來單月新高，相較去年同期增加0.4％。不過累計今年前五月合併營收仍年減4.2％至182.24億元，寫下歷史同期低點。

法人研判，在客戶投片動能回流情況下，力積電6月合併營收將有望比5月再度成長，使今年第2季合併營收季成長個位數左右水準，且第3季合併營收有望挑戰季增雙位數。