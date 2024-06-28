NAND漲幅下修 牽動群聯、威剛

記憶體市況兩樣情，研調機構TrendForce最新報告指出，2024年第3季NAND Flash產品合約價受原廠增加投產與終端需求下修壓抑，估漲幅收斂為5-10%，市場熱度低於DRAM，法人認為將牽動儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）、模組廠威剛等後市營運。

TrendForce最新調查顯示，今年第3季除了企業端持續投資伺服器布建，尤其enterprise SSD受惠AI擴大採用，延續訂單動能外，消費性電子需求持續不振，加上原廠下半年增產幅度越趨積極，第3季NAND Flash供過於求比例（sufficiency ratio）上升至2.3%，NAND Flash均價漲幅收斂至季增5-10%。

展望景氣，群聯先前在法說會上指出，部分中國大陸廠商開始拋售低價庫存，主要原因是陸企產品附加價值較低，本季又是傳統淡季，下游系統廠手中庫存暫時也呈現充足狀態，但強調群聯有其他高階產品可供銷售，不需跟進拋售，隨著下半年傳統旺季到來，低價庫存效益仍在。