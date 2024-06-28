台股收盤上漲126點重返23,000點 上半年大漲5,101點、漲幅28.4%

台股28日終場指數收盤上漲126.27點，收盤指數23,032.25點，成交量4,359.06億元。台股再度站上23,000點關卡，本周下跌221.15點；6月勁揚1,858.03點；第2季走揚2,737.8；上半年大漲5,101.44點、漲幅28.4%。

今日成交金額大且上漲者有：鴻海（2317）、奇鋐（3017）、穩懋（3105）、雙鴻（3324）、廣達（2382）、台達電（2308）、智原（3035）、世界（5347）、緯穎（6669）及瑞昱（2379）；其他強勢股包括：龍德造船（6753）、所羅門（2359）、訊聯（1784）、廣明（6188）、佳能（2374）、先進光（3362）、弘塑（3131）、雲豹能源、金像電（2368）、 時碩（4566）、聚陽（1477）、盟立（2464）、鈊象（3293）、廣運（6125）、至上（8112）、弘憶（3312）、保瑞（6472）、智邦（2345）、泰碩（3338）及 創意（3443）。

今日成交金額大且下跌者有：世紀鋼（9958）、長榮航（2618）、光寶科（2301）、國碩（2406）及日月光投控（3711）。

第一金投顧表示，近期受到技術面乖離過大，盤面震盪加劇，預計短期維持區間整理格局，類股輪動轉強，關注美國經濟數據、美國總統辯論會、第2季財報等。下半年進入電子旺季、蘋果第3季新品發表會、NVIDIA AI新品上市等，供應鏈備貨有利營運增⻑，相關AI、蘋果等概念股及供應鏈修正後持續上攻，可伺機布局。

第3季選股回歸基本面，尋找財報表現佳、高成⻑型、高殖利率保護、虧轉盈等個股，類股關注半導體、AI 相關、IC 設計、機器人、水冷散熱、蘋概股、PC/NB 及光通訊等，非電關注綠能環保、重電、觀光、特化、散裝、生技醫療、隱形眼鏡等。漲多個股可等待拉回再作⻑線布局，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。