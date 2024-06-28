行情只有一天？聯合再生爆量下跌 太陽能僅兩檔續亮燈

輝達（NVIDIA）、亞馬遜AWS及超微擬在台設超級運算中心，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，昨（27）日共有8檔太陽能股漲停鎖死，28日僅有達能（3686）、新晶投控（3713）續攻漲停，聯合再生（3576）、國碩（2406）、茂迪（6244）皆爆量下跌。

綠電近期成為市場焦點，輝達（NVIDIA）規劃在台設置超級電腦運算中心及研發中心，並和雲豹能源、泓德能源-創洽詢綠電採購，相關綠電合約高達百億度電以上，雲豹能源發言人張建偉表示，淨零碳排趨勢讓各家企業都需要採購綠電，綠電需求遽增。

業界人士指出，太陽能光電是所有替代能源布建速度最快的發電方式，且相較於離岸風電、水力、氫能等再生能源，太陽能光電不僅布建速度快，而且建置成本也較低，自然是綠電來源的最佳來源。

受此消息激勵，太陽能族群27日群起大漲，但今賣壓出籠，聯合再生、國碩、茂迪皆開高走低，以國碩盤中跌幅最重，下跌逾3%，聯合再生、茂迪則小跌，三檔均爆出大量，擠進今日成交量前十名。

法人表示，目前雖仍是想像題材，但未來潛在需求仍大。外電報導，美國能源部預測，今年美國新增電力裝機容量約有58%來自太陽能。預計將有36GW（10億瓦）併入電網，較去年倍增遠高於天然氣的2.5GW。

業界認為，美國正大舉興建太陽能電廠，主要就是因應2030年AI資料中心遍地開花的綠電需求，預料台灣也會朝類似的路邁進，太陽能產業榮景仍值得期待。