黃仁勳說要創造工業機器人AI新市場 這幾檔衝漲停表態

輝達（NVIDIA）在美國時間26日舉行股東會，執行長黃仁勳表示，公司的整體策略是維持在市場的地位，尋求為AI創造如工業機器人等新市場，同時要與電腦製造商和雲端服務等業者合作，以達成目標；一席話再引爆機器人概念股28日的漲勢，所羅門（2359）、穎漢（4562）、昆盈（2365）、羅昇（8374）、廣明（6188）等盤中衝上漲停，另外，廣運（6125）、盟立（2464）、和椿（6215）、佳能（2374）、凌華（6166）等也大漲逾半根停板。

黃仁勳在股東會時指出，即使其他業者產品價格較低，但若把運作的性能和成本也納入考量，採用輝達的晶片更具經濟效益。他更強調3月推出的最新Blackwell架構晶片是「史上最成功產品」。

黃仁勳同時表示，公司的整體策略是維持在市場的地位，尋求為AI創造如工業機器人等新市場，同時計劃與眾家電腦製造商和雲端服務業者合作來達成目標。

特斯拉執行長馬斯克除了持續擴大採購AI伺服器，也加速開發機器人Optimus，Optimus「千人大軍」，預計明年將在特斯拉工廠上線，為人形機器人實際應用增添更多想像空間。

機器人概念股28日成為台股盤面上的亮點族群，所羅門、穎漢、昆盈、羅昇、廣明等盤中衝上漲停，另外，廣運、盟立、和椿、佳能、凌華、佳能、欣技（6160）、聰泰（5474）、大拓-KY（8455）、百達-KY（2236）等也大漲逾半根停板。

所羅門強攻AI新事業，已推出三大自有產品線，包括與輝達合作的機器人應用解決方案，及生產線AI瑕疵檢測方案，還有整合AR與AI技術的擴增智慧方案，三箭齊發催動業績新動能；28日以153元開高後衝上漲停166元鎖死，排隊買單超過8,300張。