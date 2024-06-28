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記憶體需求爆發！統一亞洲半導體ETN HBM 濃度高年漲逾三成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
記憶體需求爆發，統一亞洲半導體ETN HBM 濃度高年漲逾三成。路透資料照
記憶體需求爆發，統一亞洲半導體ETN HBM 濃度高年漲逾三成。路透資料照

儘管美光股價在財報後下跌，法人仍堅定認為AI發展將是記憶體歷史上增長最快的新驅動力；統一亞洲半導體ETN(020025)包含HBM(高頻寬記憶體)市占九成的記憶體雙雄及相關設備廠；2024年以來指數漲幅逾三成，是市場上罕見含有「高純度」與「高濃度」HBM成份股的商品。

據統計，統一亞洲半導體ETN(020025)報酬指數今年以來至6月26日漲幅達30.28%，主要成份股台積電（2330）及SK海力士皆有60%以上的優異報酬，其中，SK海力士今年市值突破162兆韓元，已比現代汽車集團全部12家上市公司的市值總和還要大，而日本半導體製造設備廠東京威力科創也有45%的漲幅。

統一證券表示，統一亞洲半導體ETN(020025)特殊之處在於含有高濃度的正HBM廠SK海力士與三星電子，兩者加起來拿下全球90%以上的HBM市場；加上亞洲最大的記憶體設備商東京威力，與輝達供應鏈愛德萬測試；市場罕見的指數編製規格，讓AI投資連結到亞洲各半導體價值鏈的龍頭，充分抓住AI浪潮中亞洲發展的契機。

日前外資法人上調全球HBM市場預測規模，將在2026年達到300億美元，海力士將在未來2-3年維持在HBM3和HBM3E上的主導地位，在整體HBM市占率50%以上；三星則在HBM2E上保持領先。另外，因先進DRAM投資將復甦，法人也看好東京威力創在蝕刻、塗布與顯影設備專利技術得競爭力，後市可期。

世界半導體貿易統計協會(WSTS)日前將2024年全球記憶體銷售額自前次預估的1,297.68億美元上修至1,631.53億美元，暴增76.8%，2024年全球半導體設備銷售額預估值自前次的5,883億美元上修至6,112億美元，年增16%，創下歷史新高紀錄。

統一亞洲半導體ETN(020025)主要成份股與占比。(資料來源：ICE Data LLC，2024/06/26)
統一亞洲半導體ETN(020025)主要成份股與占比。(資料來源：ICE Data LLC，2024/06/26)

SK海力士 半導體

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