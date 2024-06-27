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茂迪、士電 挑逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
茂迪、士電相關權證
茂迪、士電相關權證

台股權值電子股表現受壓抑，如茂迪（6244）、士電（1503）等綠能概念股躍居亮點。發行券商建議，看好綠能族群的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

用電旺季到來、陸續有國際大廠要來台灣設計資料中心，推升綠電需求，太陽能股表現強勢，昨天多檔強攻漲停；而綠電趨勢仍需健全電網配合，台電推動為期十年強韌電網建設，電線電纜、智慧電網、配電系統標案為重電業者挹注營運動能，另美國市場需求強勁，帶動相關族群逆勢收高。

美國正大舉興建太陽能電廠，因IRA抵免，激勵商用與公用事業加速安裝太陽能模組，SEIA估美國2023年至2028年太陽能安裝量年均增長率為14%，再加上2030年AI資料中心遍地開花的綠電需求，及拜登政府擬取消大陸雙面太陽能板關稅豁免，藉此獲取美國境內太陽能業者支持及穩定太陽能板價格，法人預期將有助台灣供應鏈，綠能產業榮景仍值得期待。

太陽能上游材料至下游模組價格在今年上半年已呈現緩跌局面，產業有望呈現L型復甦，茂迪昨日股價奔漲停，以上漲2.9元收上31.9元，惟須留意基本面數據。

士電重電設備如變壓器等是國內重要供應商之一，隨著重電事業供不應求，明年新產能將逐漸開出，電力設備營運更上一層樓，而北美、東南亞與日本電力設備需求大，法人預估榮景預計將可持續至2030年。

權證發行商指出，看好茂迪、士電表現投資人可買進價外10%內、距到期日90天以上相關認購權證。

太陽能電廠 美國 茂迪

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