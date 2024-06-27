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恐飆38度高溫！注意防熱傷害 11縣市亮高溫橙色燈號

元晶 二檔強強滾

經濟日報／ 記者高瑜君整理
元晶相關權證
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元晶（6443）昨（27）日價量俱揚，股價大漲8.51%，收上29.95元，創下今年新高價；成交量達80,709張，較前一日大增861.05%，為2022年9月以來新大量。

2030年前將有十座資料中心在台設立，推動綠電需求強勁，盤面題材熱度擴散，昨天盤面由太陽能族群接棒。法人認為，隨北美與日本開始對於第三地太陽能提出更多限制，將有利台灣與當地系統商合作開拓市場。雖然產業報價行情仍處在低檔，但考量將有兩條M10以量產並且升級成高效率產品，未來在產品來源的組合彈性度更大，讓元晶仍能維持市場競爭性。

看好元晶後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

元晶 太陽能

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