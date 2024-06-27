元晶 二檔強強滾
元晶（6443）昨（27）日價量俱揚，股價大漲8.51%，收上29.95元，創下今年新高價；成交量達80,709張，較前一日大增861.05%，為2022年9月以來新大量。
2030年前將有十座資料中心在台設立，推動綠電需求強勁，盤面題材熱度擴散，昨天盤面由太陽能族群接棒。法人認為，隨北美與日本開始對於第三地太陽能提出更多限制，將有利台灣與當地系統商合作開拓市場。雖然產業報價行情仍處在低檔，但考量將有兩條M10以量產並且升級成高效率產品，未來在產品來源的組合彈性度更大，讓元晶仍能維持市場競爭性。
看好元晶後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言