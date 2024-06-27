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鉅祥 優選逾150天

經濟日報／ 記者崔馨方整理
鉅祥相關權證
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鉅祥（2476）新廠今年下半年至明年上半年將投產，專注於車用和醫療領域，法人預期將帶動公司營收和獲利率，給予「逢低買進」評等，目標價110元。

鉅祥具一貫化製程垂直整合能力，客戶黏著度高。法人看好鉅祥三地產能擴充計畫，包括台灣觀音廠房面積翻倍，預計在2024年下半年至2025年上半年投產車用和醫療產品；中國惠州廠整合二個租用廠區自建，將廠房面積增加20~30%，預計2024年第4季完工；另菲律賓廠預計在2025年第2季投產，整體展望亮眼。

權證發行商建議，看好鉅祥後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證

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