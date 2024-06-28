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新潤完工量 上看215億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

新潤興業（6186）昨（27）日表示，今年房市買氣正向，但隨著家庭結構改變，未來將以小宅化為主要趨勢，公司持續布局剛性需求產品，未來三年預計完工量達215億元，動能無虞。

新潤昨日召開股東會，承認2023年財報並通過配發每股現金股利2元，盈餘配發率117.8%。新潤表示，將持續提前部署多元開發案，包括北台灣購地自建、合建、都更、公辦都更與聯開等多重管道開發土地建案，隨著剛性需求與置產保值的趨勢明顯，維持營運穩健。

在今年完工量方面，新潤指出，預計有五大完工個案，包括新北市泰山區「新潤A5」、新北市淡水區「新潤心苑」、桃園市蘆竹區「新潤麗蒔」、新北市新莊區「新知商辦大樓」與台北市南港區「擎天森林」等建案，合計分回總銷金額達135億元。

此外，新潤表示，今年5月以29.9億元出售新北市新莊區新知段54、54-1地號土地及興建中大樓，該案處分利益約5.5億元，預估在年底前將完成產權登記並以一次性利益認列。

推案上，今年預計有台北北投「士科大院」，總戶數256戶，分回總銷金額為77億元，後續規劃有中壢洽溪段合建案、中和大華段與板橋江子翠案都市更新案。

中長期包含2025年預定完工交屋建案為新北土城「新潤青樺」與林口「新潤Double」二大建案；2026-2027年預定完工交屋建案為新北新莊「森中央」、板橋「新潤RIVER ONE」與台北北投「士科大院」，新潤興業指出，目前累計2025-2027年預定完工總銷金額近215億元。

公辦都更 建案

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