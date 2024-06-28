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可寧衛衝新整治專案

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）昨（27）日召開法說會，展望下半年營運，可寧衛指出，預計新整治專案啟動可望為營運增添成長動能，以及在綠能漁電共生貢獻售電營收之下，力拚下半年比上半年好。

可寧衛日前公告取得高雄市政府地政局公開招標案「加速CC-11-28營區土壤及地下水汙染改善工作(第一階段)」招標案，可寧衛表示，該案金額約24億元，工期為1.5年，目前預計8月開工。

可寧衛大創綠能漁電共生發展漁電共生及特定土地上的綠能開發，目前於高雄市彌陀區及屏東縣新埤設置漁電共生案場，規劃總建置容量約140MW。可寧衛指出，第一期於今年4月底就掛表併聯，5月已開始有營收貢獻，5月公告的電費收入約4200多萬，但估計每月還是會有波動，此外，第二期預計於下半年取得施工許可。

可寧衛今年前五月營收為23.1億元，年增6.88%。

可寧衛轉投資可威第二期焚化爐也預計在下半年開始商轉，將有助提升處理量。

可寧衛 綠能

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