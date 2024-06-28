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遠傳布局AI 四軌並進

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）AI布局四軌並進，遠傳總經理井琪指出，企業面對數位戰，AI等工具選擇數據整備是關鍵，將打造五大AI解決方案，助力企業加速導入AI應用。

井琪指出，遠傳以AI、大數據、物聯網等「大人物」打造AI智慧路燈、AI科技執法、AI能源管理、AI智慧電表、AI智慧基站等五大解決方案，五年來貢獻數十億營收，減少數千萬碳排。

井琪指出，遠傳的生成式AI應用藍圖四軌並進，包含提升員工生產力，提高開發能力，強化資安以及應用在本業及商業應用上。

除加速內部高階主管及同仁使用，遠傳將生成式AI導入服務，井琪舉例，遠傳、亞太電信合併之後升級全客服智能方案，透過Azure OpenAI提升智能機器人的訓練品質及效率，遠傳friDay影音推出生成式片單，推薦最貼近客戶心情的影片，「問AI」點擊率提升為原本的8倍，更導入AI生成櫃位及AI審核評論。

井琪指出，透過生成式AI，持續擴展遠傳大人物創新應用，包含智慧治理、智慧觀光、智慧交通、智慧醫療及智慧環境等解決方案。

AI 遠傳電信

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