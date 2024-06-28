華碩推智慧表 搶健康財

華碩（2357）搶攻智慧手表市場，鎖定健康領域商機。昨（27）日宣布推出新一代穿戴裝置ASUS VivoWatch 6。

華碩表示，除了可量測血氧、血壓、心率、心電圖，還有新開發的「身體組成分析」，以及強化睡眠、情緒與壓力監控，從更廣泛的預防醫學指標協助使用者深入瞭解自身健康趨勢，市場看好，有望為華碩下半年業績增添新柴火。

華碩發展智慧手表產品線近十年，最早鎖定主流消費性市場，後續改變策略，將智慧手表需求主要鎖定在醫療健康領域，並與旗下智慧醫療事業做串接，從單一產品銷售逐漸轉變為解決方案。

今年5月，「華碩血壓應用軟體」通過衛生福利部食品藥物管理署核准，取得醫療器材軟體許可證，成為台灣首款自主研發的健康穿戴血壓應用軟體，該軟體就是搭配ASUS VivoWatch系列手表使用。

華碩近年持續擴大智慧醫療業務，日前國家衛生研究院才與華碩結盟，期以公私夥伴關係模式，共同推動算力、數據以及次世代醫療資訊等三大面向合作，目標朝向如英國「劍橋一號」，打造屬於台灣的成功模式，並建立完整生態系。

全新ASUS VivoWatch 6表面採用1.39吋AMOLED螢幕，色彩飽和與觸控靈敏度大幅提升，續航力達14天。