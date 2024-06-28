凌華強打邊緣AI商機

工業電腦大廠凌華（6166）搶攻邊緣AI（Edge AI）商機，昨（27）日宣布推出AI邊緣伺服器MEC-AI7400系列，鎖定智慧製造需求。展望後市，凌華董事長劉鈞日前指出，AI伺服器風潮過後，邊緣AI的機會就來了，預期時間點將在明年下半年到2026年。凌華邊緣AI接案剛起步，以後會越來越多，再三至四年就會看到爆開來。

凌華發AI邊緣伺服器MEC-AI7400系列，可依應用需求搭配多種加速卡，符合智慧製造應用的多種變化，包含GPU 卡、運動控制卡、IO卡、影像擷取卡等，並搭配防塵功能及短機箱設計，適合工廠和自動化環境。

凌華指出，半導體檢測以及數位化轉型應用需要快速處理大量的數據與影像，以確保高效率的營運和精確的分析。這些應用對於數據處理速度、可靠性和精度有著極高的要求，進而支援即時決策和優化流程。

此外，應用包含的AOI（自動光學檢測）及數位化轉型，如數據驅動的決策、AI和機器學習，包含數位分身以及結合生成式AI和預測性AI的企業ChatGPT平台。結合自身的工業自動化解決方案，凌華已成功將 AI 應用部署於總部的自動化產線，大幅提升了生產力、整體設備效率和直通率。

在基本面部分，凌華今年5月營收8.66億元，月增4.63%、年減14.2%，為近5個月新高；累計凌華今年前五個月營收達37.47億元，年減20.9%。

劉鈞曾表示，凌華今年首季業績已落底，目前訂單狀況已轉佳，營運可望逐漸回溫。