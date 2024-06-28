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恐飆38度高溫！注意防熱傷害 11縣市亮高溫橙色燈號

臻鼎、華通、台郡閃蘋果光

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

蘋果新機備貨啟動，蘋概印刷電路板（PCB）廠股價同步升溫並掀比價行情。PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨收129.5元，上漲3元；華通股價中強勢，衝過80元，收漲81.4元，上漲2元，蓄勢挑戰波段高；台郡昨也收紅，終場收90.6元，上漲0.9元。

蘋果PCB供應商皆不評論單一客戶訊息。

市場期待蘋果新機帶動PCB族群下半年營運，供應商先前多已釋出下半年樂觀成長的展望。

臻鼎先前指出，第3季進入傳統旺季， 預期客戶新品備貨需求以及IC載板、伺服器、車載營收貢獻升溫，將帶動公司下半年營運表現。

法人預估，今年iPhone 16系列新機因強化AI功能，矽含量較往年提升之際，出貨量有望年增5%，推估新機備貨至約9,200萬至9,500萬支，助攻相關PCB供應商下半年營運，華通為蘋果公司主要供應商，對於訂單的取得可以期待，隨著新機基本盤不變與HDI需求提升有利於華通下半年單月營收再挑戰新高。

台郡方面有消費應用，也切入汽車和伺服器等高傳輸所需的新領域。

台郡董事長鄭明智先前也提到，營運最壞情況已過，第2季營運產值可望回溫，公司並布局高速傳輸模組技術，聚焦長期價值成長商機，包含開拓車用與非消費領域，2026年效益可望放大並且開花結果。

PCB 華通 蘋果

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