聯嘉將深耕北美市場
聯嘉（6288）昨（27）日召開股東會，董事長黃國欣主持，展望下半年營運，黃國欣表示，車用逾百億元在手訂單將陸續出貨，下半年台灣總部稼動率達80-100%，東莞廠稼動率達100%以上。未來將持續深耕北美，強化北美汽車供應鏈競爭優勢。
聯嘉持續以提升光學、機構、電子、熱學、LED封裝技術、軟韌體六大核心技術能力，以LED車用光源、車用顯示器與車用照明產品為主要營收項目，並以透過巨量轉移技術，開發MiniLED小間距顯示屏，可運用於車用智慧儀表板及大型商用顯示屏，預計今年開始貢獻營收。
聯嘉整合雷達及AI影像辨識發展新型態的情境，應用於未來車用影像、實境、訊息、車聯網。於下半年發表整合「次世代LED顯示屏」、「創新餐飲」及「AI影音視效」等應用。
為強化全球供應鏈架構，聯嘉除了會加深與捷克外包廠的合作之外，也依照長期客戶的期望，進行墨西哥新廠的設置。
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