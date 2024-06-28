快訊

把樹當汙染源在管？環境部公告避種15種「空汙」樹 民間炸鍋

恐飆38度高溫！注意防熱傷害 11縣市亮高溫橙色燈號

漢科手握百億訂單 創高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
漢科系統科技董事長溫永宏。 記者李珣瑛/攝影
漢科系統科技董事長溫永宏。 記者李珣瑛/攝影

漢科（3402）董事長溫永宏昨（27）日表示，2024年隨著庫存逐步去化、通膨趨緩，以及國際供應鏈重組、5G與AI產業上升趨勢，各大廠陸續前往歐、美、日等海外地區建廠，外需大幅提升。

在半導體及面板產業均呈現擴產挹下，漢科在手訂單站上百億大關創新高，交期排到2026年，確立營運穩步成長。

漢科近六季EPS
漢科近六季EPS

漢科表示，2023年為半導體庫存調整年，部分客戶建廠速度放緩，但漢科仍繳出不錯成績單，合併營收年減7%，因工程管理得宜，稅後純益年增3.5%，每股純益5.46元。

漢科昨天舉行股東常會，順利通過各項議案，完成補選一席獨立董事作業。股東會承認以盈餘配發現金股利2元，及通過資本公積配發2.5元，合計每股配4.5元現金股利，創歷年新高，盈餘配發率達82.4%。

漢科總經理謝清泉表示，目前在手訂單累計已逾100億元，創下歷史新高紀錄。主要來自晶圓廠及記憶體廠的訂單，加上產能供不應求的先進封裝需求大增。車用面板及智慧應用成長明確，也帶動面板廠的資本支出。

而漢科在新加坡子公司，及近年先後成立的美國及日本子公司陸續帶進業績挹注下，營運將逐步加溫。

漢科由無塵室工程大廠漢唐轉投資，主要業務為氣體／特殊管路工程、高真空系統；無塵室及機電統包工程；特氣供應及監控系統整合、先進產品、濕製程設備及化學系統。

漢科2023年營收44.39億元、年減7.1％，為歷史次高。毛利率20.9%，年增3.5個百分點，受惠業外收益倍增挹注，稅後純益3.99億元、年增3.5％，每股稅後盈餘5.46元，寫新高。

漢科2024年首季合併營收13.14億元，季減3.5%，年增39.7%。稅後純益1.04億元，季減9.1%，年增88.9%；EPS 1.42元。累計今年前五個月合併營收22.45億元，年增37.8%。營運表現較2023年同期大幅成長，主要是因訂單增加，推升營運成長。

營收 車用面板

延伸閱讀

歷經10年期待…南投梅村部落聯外鋼便橋終於通車 居民不再繞遠路

遭控婉拒交晴空匯資料 豐邑機構稱「全力配合」：10年前已提供市府歸檔

台中清水重劃區人口增加快 兩段路將施工改善人行空間

漢科股東會／通過盈餘、資本公積共配發4.5元

相關新聞

眾達衝研發 效益明年發酵

光通訊模組廠眾達-KY（4977）昨（27）日召開股東會，董事長陳靖仁表示，去年第4季AI需求「迅猛暴增」，若驗證順利，...

智原加入英特爾聯盟

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）於昨（27）日宣布，加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟，外界認為，這是雙方...

法說高峰期 五產業聚焦

台股法說會邁入新一波高峰期，國票金（2889）、嘉泥、合一、潤弘、南亞科等14家上市櫃公司，今（28）日起至7月初將接續...

星宇航空上市送件

星宇航空（2646）昨（27）日送件申請股票上市，為今年第七家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

尚凡衝交友App市占

尚凡國際創新科技（5278）昨（27）日舉行股東會，由董事長張家銘主持，通過2023年營業報告書及盈餘分配案。2023年...

遠傳布局AI 四軌並進

遠傳電信（4904）AI布局四軌並進，遠傳總經理井琪指出，企業面對數位戰，AI等工具選擇數據整備是關鍵，將打造五大AI解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。