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尚凡衝交友App市占

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

尚凡國際創新科技（5278）昨（27）日舉行股東會，由董事長張家銘主持，通過2023年營業報告書及盈餘分配案。2023年尚凡營收20.6億元，稅後純益2.98億元，每股純益13.39元。此次股東會決議通過第4季配發股利4.5元，其中包含股票股利3.484元及現金股利1.016元。尚凡採季度配發制度，2023年累計配發股利12.77元。

在穩健經營策略與精細產品規劃推動下，尚凡產品表現優異。iPair愛情公寓App結合直播與交友服務，營收與獲利穩定成長；SweetRing和weTouch等交友App專注各族群市場，表現亮眼。

子公司大研生醫保健品業務2023年度表現不俗，計劃今年開發三至五款新產品，擴充產品線與銷售動能。大研生醫已於今年初啟動公開發行計畫，預計年底完成公開發行並登錄興櫃。

展望2024年，張家銘表示，將持續提升各交友App市場占有率與獲利能力，針對不同利基市場開發更多新交友App，同時拓展KOFO公益ESG種樹與美房App國際不動產市場，年底也計劃開發AI相關應用App。

股利 股東會

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