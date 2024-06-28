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法說高峰期 五產業聚焦

經濟日報／ 記者王皓正╱台北報導

台股法說會邁入新一波高峰期，國票金（2889）、嘉泥、合一、潤弘、南亞科等14家上市櫃公司，今（28）日起至7月初將接續舉行，市場將聚焦電子零組件、水泥、營建、生技、金融等五大產業，寄望能為盤面多頭再添柴火。

台股昨天權值股回檔，開盤即跌逾百點，僅靠鴻海苦撐跌幅收斂，終場跌80點，以22,905點作收，失守5日線。

台新投顧副總黃文清表示，台股盤勢創高後回檔整理，短線將呈現高檔震盪格局，但在基本面良好及台股資金動能強勁下，建議擇優操作。展望盤勢，短線大盤恐將跟隨國際股市及外資買賣動態浮沈。另外，當前新一波法說高峰內容，也將牽動台股盤勢發展。

現階段進入新一波法說會高峰期，多家重量級公司在法說會公布營運展望，都將受到法人關注，也會直接影響盤勢發展。

根據統計即日起至7月初，上市櫃公司將陸續舉行新一波法說會，市場焦點將放在電子零組件、水泥、營建、生技、金融等五大產業，其他包括汽車零組件、電腦周邊等次產業也將受到關注。

個別公司方面，市值超過百億元中大型企業，包括逸達、嘉泥、潤弘、帝寶、國票金、合一、南亞科、中華電、廣達等。至於召開時程，28日將由國票金、中華電、潤弘、瀚荃、嘉泥、帝寶、廣豐、合一、泰碩等打頭陣；7月初將登場的法說，還包括潤泰材、廣達、逸達、欣巴巴、南亞科等。

統一投顧董事長黎方國表示，電子業方面，半導體龍頭廠台積電持續看好營運，未來即將登場的新一波法說，將聚焦在電子零組件、DRAM、電腦周邊、電信等，包括南亞科、泰碩、瀚荃等，屆時釋出內容值得注意。

金融業部分，去年獲利不錯，今年金控整體獲利優於預期，接下來可觀察全球降息腳步、新台幣匯率走勢等，對金融股的影響。

整體而言，上市櫃公司法說會發表的展望內容，將對股價有連動影響，今年無論電子或傳產股獲利仍可望回溫，成長動能應可期待。

南亞科 台股 法說會

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